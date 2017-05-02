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АРХАНГЕЛЬСК, 2 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл в Архангельске выставку "Война и мифы". Мультимедийная экспозиция Российского военно-исторического общества будет работать в выставочном павильоне Северного Арктического федерального университета (САФУ) по 30 июня.
"В Москве ее посмотрели более 100 тыс. посетителей. Мы не делали организованных экскурсий, это был самотек. <…> Было бы неплохо приводить сюда школьников и студентов", - сказал Мединский.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что выставка будет работать как образовательная площадка. "Здесь пройдет большое количество уроков, образовательных программ", - сказал губернатор.
Экскурсии будут проводить волонтеры, которые прошли специальное обучение. Всего организаторы экспозиции планируют задействовать более 50 добровольцев, которые будут работать ежедневно в две смены по семь человек.
Как сказал ТАСС координатор выставки от САФУ Николай Данилов, отдельный блок в экспозиции посвящен Архангельску в годы Великой Отечественной войны. "Он разбит на два раздела: первый - арктические рубежи, что такое арктический фронт, второй - Архангельск прифронтовой как госпитальная база Карельского фронта", - сказал Данилов.
На выставке "Война и мифы" представлены уникальные видео- и фотоматериалы, рассекреченные документы и неизвестные артефакты военной поры. Экспозиция имеет интерактивный формат. С помощью тач-скринов посетители могут самостоятельно изучить все накопившиеся за последние 30 лет мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.