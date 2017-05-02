На границе с Евросоюзом 6 мая откроют памятник Неизвестному солдату

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ПСКОВ, 2 мая. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО), власти Псковской области и общественники 6 мая откроют памятник Неизвестному солдату на братском захоронении в деревне Гавры Пыталовского района, граничащего с Латвией. Трехметровый монумент будет хорошо виден проезжающим по международной трассе Санкт-Петербург - Каунас, сообщил ТАСС представитель регионального РВИО Александр Голышев.
"В братской могиле в деревне Гавры захоронено 95 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. По просьбе местных жителей РВИО накануне Дня победы установит здесь монумент Неизвестному солдату", - сказал он, добавив, что церемония открытия памятника пройдет в субботу, 6 мая в 12:00 мск.
Скульптурная композиция состоит из фигуры солдата размером 2,9 метра, постамента и двух пилонов. Памятник сделан из монолитного бетона с добавлением пластификаторов и пигмента. По словам Голышева, монумент открывает новую серию изображений Неизвестному солдату, сделанных по заказу РВИО.
Как поясняется на сайте общества, в рамках программы РВИО по восстановлению и созданию единообразных памятников воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, композиции изготавливаются ограниченным тиражом. Так, в 2015 году в городах России было установлено восемь памятников Советскому солдату.
Ранее общество установило в Псковской области памятник Героям первой мировой войны, три памятника Неизвестному солдату и два бюста - генералу ВДВ Василию Маргелову и поэту Александру Пушкину.