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До конца года 2 тыс. семей переедут в новое жилье из зоны техногенной аварии в Березниках

Общество
2 мая, 18:21 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

В эксплуатацию будет введено почти 80 тыс. кв. метров жилья

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ПЕРМЬ, 2 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Порядка двух тысяч семей в Березниках (Пермский край) переедут до конца года в новые квартиры из зоны техногенной аварии на руднике компании "Уралкалий". Для этого в эксплуатацию будет введено почти 80 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил в рамках рабочего визита врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в Березники председатель совета директоров "Корпорации развития Пермского края" (КРПК) (заказчик строительства - ТАСС) Геннадий Тушнолобов.

По словам Тушнолобова, "уже сданы и заселяются пять домов жилого комплекса "Любимов". Летом этого года будет сдано еще три многоэтажных дома. Всего же в этом году предстоит ввести в эксплуатацию почти 80 тыс. кв. метров жилья, переселить порядка двух тысяч семей". "Во втором квартале 2017 года начнется возведение второй очереди жилого комплекса - проектная документация на шесть домов уже прошла госэкспертизу", - сообщил Тушнолобов.

Глава Прикамья Максим Решетников пояснил, что в апреле этого года по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым был успешно решен вопрос финансирования проекта. "Окончательно решен вопрос с финансированием как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом финансирование связано не только с переселением, но и с созданием социальной инфраструктуры, дорожным вопросом. Теперь дело за подрядчиками, КРПК, ресурсоснабжающими компаниями", - пояснил Решетников.

По словам врио губернатора Пермского края, также "сокращены отставания по срокам". "Березниковцы могут быть уверены в том, что те обязательства, которые правительство края и городские власти брали на себя, будут выполнены. В результате, получим современный микрорайон с комфортной городской средой и объектами социальной инфраструктуры", - подчеркнул Максим Решетников.

Строительство нового микрорайона "Любимов" для переселения жителей Березников из опасной зоны началось в марте 2015 года. Всего планировалось построить более 220 тыс. кв. метров жилья и переселить более 12 тыс. горожан. В общей сложности на реализацию мероприятий по переселению требовалось 7,6 млрд рублей - это и строительство жилья и инженерной инфраструктуры. По 2,5 млрд рублей выделяет Пермский край и компания "Уралкалий", столько же должен выделить федеральный бюджет. Однако сумма может быть несколько увеличена, поскольку смета составлялась еще в 2012 году.

Провал почвы в Березниках произошел 4 декабря 2011 года недалеко от здания шахтостроительного управления компании "Уралкалий". Воронка находится в 80-100 м от законсервированного здания управления, до ближайших домов - 1,5 км. Размеры провала на сегодняшний день составляют 135 на 144 метра.

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