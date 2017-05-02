Голосование о включении пятиэтажек в программу реновации начнется 15 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Голосование жителей пятиэтажек о возможном включении их домов в программу реновации жилья в Москве пройдет с 15 мая по 15 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Голосование будет проводиться с 15 мая по 15 июня, то есть в течение целого месяца. То есть не надо будет спешить, спокойно подумать, принять решение и проголосовать. Итоги будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем, так, чтобы не было никаких проблем с тем, чтобы сомневаться в голосовании", - сказал Собянин на заседании правительства Москвы.

В перечень для голосования вошли 4566 домов, 70% и более жителей которых, по предварительным данным, поддерживают программу реновации. Первоначально говорилось, что под снос могут попасть около 8 тыс. домов. Однако власти проанализировали их техническое состояние, жалобы жильцов по данным домам, провели консультации с экспертами и муниципальными депутатами, а также масштабный опрос жителей, в результате из списка для голосования было вычеркнуто около 3,5 тыс. домов.

В программу не войдут районы Хамовники, Якиманка, Арбат, Замоскворечье, Мещанский, Тверской, Гагаринский, Теплый Стан, Вешняки, Дорогомилово, Восточный, Новокосино, Преображенское, Крылатское, Тропарево-Никулино, Аэропоорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино, Хорошевский, Бибирево, Лианозово, Северное Медведково, Куркино, Строгино, Зябликово, Чертаново Центральное и Северное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Братеево, Капотня, Марьино, Некрасовка, Печатники, Матушкино, Савелки.

В ТиНАО не попадут в программу поселения Роговское, Киевский, Новофедоровское, Вороновское, Краснопахорское, Внуковское, Кленовское, Филимонковское, Щаповское, Десеновское, Марушкинское, Воскресенское, Троицк, Московский и Сосенское.

При этом власти не исключают, что жители не попавших в перечень домов захотят подать заявку о включении в программу. Они смогут принять соответствующее решение на общедомовом собрании собственников жилья.

Площадки для голосования

Собственники жилья в пятиэтажках смогут высказать свое мнение включить их дом в программу реновации или нет, тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным: это значит, что если жильцы на общем собрании выскажутся "за" или "против" включения в программу, протокол этого собрания аннулирует любой параллельный учет голосов в МФЦ или "Активном гражданине".

Второй по приоритетности площадкой являются центры госуслуг. Так, если житель проголосовал и в МФЦ, и на портале "Активный гражданин", то будет учитываться мнение, высказанное в МФЦ.

Проголосовать в "Активном гражданине" будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки.

Участникам голосования в "Активном гражданине" будет предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов.

Во время голосования на платформе "Активного гражданина" москвичам предложат ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры, свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.

По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете. У каждого участника будет свой электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос. Кроме того, горожанам будут доступны промежуточные результаты голосования, то есть его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма.

Подведение итогов голосования

Итоги голосования будут подведены в два этапа. На первом этапе будет учитываться мнение собственников или нанимателей по квартире. Если собственник или наниматель один, его мнение определит мнение жителей данной квартиры.

Если собственников или нанимателей двое и больше, каждый из них может принять участие в голосовании. Его итог по квартире будет определяться большинством голосов. При равенстве голосов, будет считаться, что жители данной квартиры не выразили своего мнения, соответственно голосование по данной квартире не будет учитываться при подведении итогов по дому в целом.

Участие в голосовании всех собственников или нанимателей необязательно. При подведении итогов будет учтено мнение только тех, кто принял участие в голосовании.

В случае если никто из собственников или нанимателей не принял участие в голосовании (так называемые "молчуны"), их квартира учитывается при подведении итогов как проголосовавшая "за" включение дома в программу реновации. Аналогичная практика учета "молчунов" как согласных используется в федеральном законодательстве, например, при формировании накопительной части пенсии или формировании фондов капремонта многоквартирных домов.

На втором этапе подводятся итоги голосования по дому в целом. Если число квартир, проголосовавших "за", включая квартиры "молчунов", превышает две трети от общего числа квартир в доме, этот дом будет включен в программу реновации.

Таким образом, в перечень домов, который будет рекомендован для включения в программу реновации, войдут пятиэтажки, жители которых приняли такое решение на общем собрании жильцов, в которых более двух третей квартир проголосовали "за". В перечень не будут включены дома, одна треть квартир в которых высказались против.

Что дальше

На подведение итогов голосования может уйти порядка одной-двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос, он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации жилищного фонда столицы.

Затем будет сформирована сама программа реновации и уже через несколько месяцев по ней начнутся работы.

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье