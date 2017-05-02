РИСИ ожидает новых информационных провокаций в отношении института

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский институт стратегических исследований (РИСИ) ожидает новых информационных провокаций, в связи с чем в РИСИ была проведена структурная реорганизация, заявил директор РИСИ Михаил Фрадков.

В конце апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что РИСИ разработало стратегию вмешательства России в американские выборы 2016 года, однако директор института опроверг эти обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что не стоит доверять сообщениям СМИ, касающимся якобы имевшейся в РФ стратегии вмешательства в выборы в США.

"Сегодня РИСИ находится в центре внимания специалистов-аналитиков, наших коллег, и мы готовы к сотрудничеству с ними. Но мы знаем и то, что РИСИ на прицеле у организаторов информационных провокаций. Мы не оставляем это без внимания, делаем выводы и извлекаем уроки. Нам нужно быть профессиональнее, качественно делать свое дело и выдавать такую аналитическую продукцию, чтобы не было нужны опровергать домыслы, но гордиться своей эксклюзивной работой", - приводит слова Фрадкова сайт РИСИ.

В РИСИ пояснили, что проведенная реорганизация связана с концентрацией деятельности РИСИ на двух главных направлениях - на изучении региональной проблематики, чем будут заниматься региональные центры, и на исследовании социальных, экономических и военно-политических вопросов, что будет находиться в ведении так называемых функциональных центров. Кроме того, в РИСИ созданы Центр координации исследований и Центр перспективных исследований, также сформирован Центр по связям с общественностью и СМИ.

В Институте отметили, что изменение организационной структуры стало важным этапом преобразований в деятельности РИСИ и итогом первых 100 дней работы Михаила Фрадкова в должности его директора. Фрадков занимал пост премьер- министра РФ в 2004-2007 годах, в 2007-2016 годах возглавлял Службу внешней разведки России.