Опубликован список пятиэтажек под снос в Москве

Власти Москвы опубликовали список пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации, сообщается на портале мэра. Голосование продлится с 15 мая по 15 июня 2017 года.

"Если все собственники или наниматели квартиры не приняли участие в голосовании, их квартира учитывается при подведении итогов, как квартира, проголосовавшая "за" включение дома в проект программы реновации", - отметили в мэрии Москвы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в список домов под снос попали 4566 пятиэтажек, 70% жителей которых поддерживают программу реновации жилья в Москве. Изначально предполагалось снести около 8 тыс. домов, однако по итогам предварительного анализа из этого списка исключили около 3,5 тыс. пятиэтажек.

В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.