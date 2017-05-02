"Ночные волки" почтили память жертв концлагеря в Освенциме

ВАРШАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Мотоциклисты клуба "Ночные волки", которые совершают мотопробег "Дороги Победы - на Берлин", достигли Освенцима, где на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау почтили память жертв фашизма. Об этом сообщил корр. ТАСС участник пробега Петр Радтке.

Освенцим - последний пункт в программе "Ночных волков" в Польше. В среду они покинут республику и продолжат пробег по территории Словакии. День Победы 9 мая байкеры встретят в столице Германии.

Международный мотомарш "Дороги Победы - на Берлин - 2017" стартовал 27 апреля в Москве. За минувшие три дня его участники пересекли Смоленскую область и Белоруссию, посетив по маршруту следования различные мемориалы. По польской территории около 50 мотоциклистов проехали несколько сотен километров с флагами России, Польши, Словакии, Германии, георгиевскими ленточками и другой символикой, останавливаясь у памятников, связанных со Второй мировой войной.

Как заявил российским журналистам глава польского отделения "Ночных волков" Дариуш Качмарчик, "это марш в честь героев, которые полегли во время Второй мировой войны, и поляков, и россиян". "Этот пробег должен показать всем, особенно здесь, в Польше, всем полякам, что мы большая байкерская семья, - добавил он. - Наша цель - почтить память тех, кто погиб в боях за свободную Польшу, за Россию, за Европу".

В первый день своего пребывания на польской территории представители клуба отдали дань памяти польским военным у Могилы Неизвестного Солдата в центре Варшавы, а затем возложили цветы на кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры. Второй день мотоциклисты посвятили городу Вроцлав, где они почтили память жертв Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, запрещены в РФ) возложением цветов у памятника-мавзолея. В конце дня во Вроцлаве участники пробега посетили также советское кладбище, на котором похоронены 763 офицера Красной армии, погибших в 1945 году при штурме Бреслау.

В Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях в этом районе погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.