На улицу Москвы вместо чернозема завезли глину с останками моллюсков Юрского периода

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Доисторическую глину, относящуюся к Юрскому периоду, завезли вместо чернозема на улицу Щербаковская в районе Измайлово. Специалисты уже забрали самые ценные экспонаты на исследования, но у жителей столицы еще есть шанс найти останки моллюсков и других обитателей древнего мира, сообщает пресс-служба фонда "Археология", сотрудники которого обнаружили древнюю глину на востоке Москвы.

"По чьей-то ошибке в московском районе Измайлово, на Щербаковскую улицу, вместо чернозема были завезены доисторические глины, относящиеся к Юрскому периоду. При ближайшем рассмотрении среди привезенной почвы можно разглядеть большое количество доисторических окаменелостей. В основном это морские моллюски аммониты и белемниты (виды моллюсков - прим. ТАСС), жившие в древности в море располагавшемся на территории нынешней Москвы и Подмосковья. Эти животные вымерли еще в конце Мелового периода, примерно 65 млн лет назад, вместе с динозаврами", - пояснили в фонде. Как сообщил представитель "Археологии" Олег Марков, наиболее ценные экспонаты специалисты забрали в фонд на исследования.

"Палеонтология в Измайлово. (…) Находок море, но мы взяли только наиболее понравившиеся, так что у желающих приобщиться к палеонтологии есть все шансы найти что-то в этом районе стоящее. (…) Аммониты и белемниты ждут вас, отличный отдых для всей семьи. Самое главное, что все это можно потрогать руками и принести домой", - написал Марков в своем аккаунте в Instagram. Он добавил, что ископаемые лежат на газоне рядом с домом №50/20.

Палеонтология в Измайлово. На Щербаковской улице, нами был найден ещё один парк Юрского периода в Москве. Находок море, но мы взяли только наиболее понравившиеся, так что у желающих приобщиться к палеонтологии есть все шансы найти что то в этом районе стоящее. Ископаемые лежат на газонах рядом с домом N 50/20. Аммониты и белемниты ( в народе чёртов палец ) ждут вас. Отличный отдых для всей семьи. Самое главное, что всё это можно потрогать руками и принести домой. #амонит #белемнит #палеонтология #измайлово #щербаковскаяулица #доисторическиемалюски #палеонтологи #юрскийпериод #паркюрскогопериода #амониты #белемниты #ископаемые #доисторическиеископаемые #москва ##p Публикация от Олег Марков (@aspurg) Май 2 2017 в 12:38 PDT

Специалисты фонда отмечают, что, скорее всего, глину с хорошо сохранившимися останками ископаемых завезли из близлежащего карьера. "Данного рода отложения юрских глин располагаются на глубине от полутора-двух до 700 метров во всем Подмосковье. Под видом чернозема данные глины завозят для благоустройства газонов, так что есть все основания найти древние ископаемые и в других районах Москвы", - пояснили в пресс-службе.

Фонд "Археология" - общественная некоммерческая организация, основанная в 2004 году. Сотрудники организации имеют опыт нескольких десятков полевых сезонов, проведенных в разных археологических экспедициях в Центральной России, Крыму, Северной Африке.

На данный момент фонд осуществляет несколько проектов: организует летом полевой археологический лагерь в Краснодарском крае (Восточно-Боспорская археологическая экспедиция) и в Крыму (Артезианская археологическая экспедиция). На базе Восточно-Боспорской археологической экспедиции работает археологический центр "Тамань". С 2010 года для волонтеров, приехавших на археологические раскопки, там работает школа полевой археологии.