Минстрой: всех нуждающихся ветеранов ВОВ обеспечат жильем до конца года

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, будут обеспечены квартирами до конца 2017 года. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в интервью газете "Аргументы и факты".
Согласно данным на 1 апреля 2017 года, таких ветеранов насчитывается 278 человек, членов семей погибших ветеранов Великой Отечественной - 4,4 тыс. человек.
"Все они в этом году будут обеспечены жильем, и сегодняшняя очередь будет полностью закрыта", - сообщил газете Мень.
Правительство выделило регионам на обеспечение жильем ветеранов в 2017 году 4,5 млрд руб., добавил министр
Глава Минстроя напомнил, что за восемь лет за счет средств федерального бюджета жилье получили 300,4 тыс. ветеранов войны и членов их семей.
"Отмечу, что в 26 субъектах страны все инвалиды и участники (Великой Отечественной войны - прим. ТАСС) сегодня уже обеспечены жильем", - подчеркнул Мень.