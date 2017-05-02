Пятиэтажки в 40 районах Москвы, включая Арбат, не войдут в список для голосования

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Дома, расположенные в 40 районах в границах старой Москвы, а также в 15 поселениях Новой Москвы, не войдут в перечень пятиэтажек, которые могут попасть в проект программы реновации. Это районы, расположенные в ЦАО, ЮЗАО, ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЗелОА и ТиНАО, следует из списка пятиэтажек для дальнейшего голосования гражданами, опубликованного на портале мэрии.

В перечень, в том числе, не вошли дома в Хамовниках, Якиманке и Арбате, которые ранее вызвали дискуссии с участием жильцов и представителей муниципальных властей, а также федеральных чиновников.

В программу не войдут также районы Замоскворечье, Мещанский, Тверской, Гагаринский, Теплый Стан, Вешняки, Дорогомилово, Восточный, Новокосино, Преображенское, Крылатское, Тропарево-Никулино, Аэропоорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино, Хорошевский, Бибирево, Лианозово, Северное Медведково, Куркино, Строгино, Зябликово, Чертаново Центральное и Северное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Братеево, Капотня, Марьино, Некрасовка, Печатники, Матушкино, Савелки.

В ТиНАО не попадут в программу поселения Роговское, Киевский, Новофедоровское, Вороновское, Краснопахорское, Внуковское, Кленовское, Филимонковское, Щаповское, Десеновское, Марушкинское, Воскресенское, Троицк, Московский и Сосенское.

В предварительный (до голосования) список вошли 4,546 тыс. домов. Больше всего домов, участвующих в голосовании, находится в ВАО столицы - 1,64 тыс. дома. Также на голосование вынесено 673 дома в ЮВАО, 535 домов в ЗАО, 524 дома в СВАО, 460 домов в ЮЗАО, 426 дома в САО, 363 в ЮАО, 340 домов в СЗАО, 77 в ЦАО, 50 в ТиНАО и 34 дома в ЗелАО. В ЦАО на голосование вынесены пятиэтажки Таганского, Красносельского, Басманного и Пресненского районов.

Голосование по списку пройдет с 15 мая по 15 июня. Собственники жилья в пятиэтажках смогут выразить свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья.

Принцип составления предварительного списка

Для составления этого перечня был проведен анализ более чем 250 тыс. обращений жителей пятиэтажек. В марте-апреле 2017 года прошли консультации с депутатами местного самоуправления и старшими по домам о целесообразности включения конкретных пятиэтажек в проект программы реновации.

На втором этапе - в апреле - был проведен сплошной поквартирный телефонный опрос жителей для того, чтобы выяснить их мнение об участии в программе. Из числа опрошенных таким образом москвичей свое мнение выразили почти 60% горожан. Также была изучена информация о техническом состоянии домов. В итоге в перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и значительная часть (более 70%) опрошенных жителей поддержали включение своего дома в проект программы.

В перечень не войдут дома, находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии. В дальнейшем такие дома также не будут включаться в программу реновации. Кроме того, в перечень не были включены дома, значительная часть жителей которых выступила против или сомневается в целесообразности участия в программе реновации. Тем не менее, такие дома могут быть включены в проект, если общее собрание собственников помещений примет решение о направлении соответствующей заявки в правительство Москвы.

Перечень домов для голосования опубликован на сайте столичной мэрии. Кроме того со списком можно будет ознакомиться в инфоцентрах управ и префектур, а также в центрах госуслуг "Мои документы".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн квадратных метров.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.