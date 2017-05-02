Экологи Абхазии пытаются спасти колхидский самшит от исчезновения

СУХУМ, 2 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Экологи Абхазии с целью возрождения краснокнижного колхидского самшита приступили к реализации проекта в рамках Программы развития ООН, сообщили журналистам в общественной экологической организации "Апсабара" ("Природа").

"Организация "Апсабара" приступила к реализации проекта "Содействие возрождению колхидского самшита", уже подготовлен земельный участок в селе Мгудзырхуа Гудаутского района, где в теплицах будут выращиваться саженцы путем черенкования. После двухгодичного тепличного наблюдения саженцы будут высажены в открытый грунт в местах, где самшит рос раньше", - отмечается в сообщении.

Из 5 тыс. га насаждений колхидского самшита в Абхазии опасный вредитель - бабочка-огневка - поразил три четверти насаждений, и самшит на этой площади погиб несмотря на все усилия экологов. Председатель госкомитета по экологии и охране природы республики Савелий Читанава считает случившееся "экологической катастрофой". "Самшит - элемент мезофильных лесов Колхиды (древнегреческое название исторической области на западе Закавказья), несмотря на то, что он произрастает по всему Кавказу и на северных склонах понтийского хребта в Турции, основной центр ареала приходится на территорию Абхазии, и такого самшита нигде в мире нет", - сказал он.

Для борьбы с огневкой абхазские экологи третий год подряд используют химический препарат "Димилин", безвредный для людей, домашних животных и пчел. Деревья обрабатываются наземной техникой и с помощью авиации. В республиканском бюджете на 2017 г. выделено 8 млн руб. для борьбы с огневкой.