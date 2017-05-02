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В Австрии прошла акция памяти по жертвам одесской трагедии 2014 года

Общество
2 мая, 20:36 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Около 100 собравшихся на площади Шварценбергплац потребовали от европейского сообщества не забывать о случившемся

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ВЕНА, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в результате действий радикальных националистов прошла в центре австрийской столицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 100 человек собрались на площади Шварценбергплац возле монумента советским-войнам освободителям и потребовали от европейского сообщества не забывать о трагедии в Одессе. Митингующие выразили негодование, что в 21-м веке националистам вновь позволено сжигать людей заживо, а руководство стран ЕС закрывает на это глаза и не требует от украинского правительства проведения тщательного расследования. В акции приняли участие представители австрийского антифашистского движения, обычные жители Вены и выходцы из стран бывшего СССР.

В середине акции участники митинга объявили минуту молчания.

Собравшиеся принесли с собой плакаты с призывами поддержать антифашистов и не допустить произвола радикальных настроений на Украине. Организаторы мероприятия разместили стенд с фотографиями, запечатлевшими трагедию людей у Дома профсоюзов ровно три года назад. Прохожие австрийцы с большим интересом принимались разглядывать фотографии, а кто-то впервые увидел ужасы, учиненные украинскими националистами в отношении своих же сограждан.

Перед митингующими выступил ветеран-красноармеец Владимир Васильевич Располыхин, который в 1945 году принимал участие в освобождении Австрии от нацистов. "Наши братские народы, народы России и Украины, должны жить в мире и согласии, а действующие украинские власти все делают для того, чтобы помешать этому", - сказал ветеран. По его словам, трагедии как в Одессе не должны повторяться.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

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