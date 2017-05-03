Медведев в Смоленске встретится с ветеранами войны и посетит музей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится в Смоленске с ветеранами Великой Отечественной войны, примет участие в церемонии возложения венка к Вечному огню и посетит музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В мероприятиях примут участие министр образования и науки Ольга Васильева, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Также в рамках поездки председатель правительства осмотрит Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения РФ.

Музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" расположен в сквере Памяти героев, открыт в 1973 году. Музей разместился в здании бывшего Городского народного училища, построенном в 1912 году к 100-летнему юбилею победы над армией Наполеона. В 2011 году началась реконструкция музея, он вновь был открыт для посетителей в мае 2015 года.

Экспозиция музея состоит из фотографий и документов военного периода, представлены экспонаты, посвященные Смоленскому сражению 1941 года, партизанскому движению, периоду немецкой оккупации, а также Смоленской наступательной операции 1943 года, по итогам которой от фашистов были освобождены Смоленская и часть Тверской области. Музей также располагает выставкой боевой техники под открытым небом.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения работает в Смоленске с 2012 года и оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Центр рассчитан на одновременное пребывание 150 взрослых пациентов и 15 детей с возможностью совместного пребывания матери и ребенка.