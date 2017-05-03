В Москве откроется граффити, посвященное Михаилу Кутузову

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Граффити, посвященное генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года, откроется в Москве на фасаде дома 5/6 по Волхонке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Граффити "Кутузов", нарисованное на одном из самых крупных в Москве фасадов площадью около 400 кв. м., станет 18-м в серии граффити Российского военно-исторического общества, посвященных защитникам Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы РВИО.
За основу образа взят парадный портрет Кутузова кисти Юрия Лотмана. Фасад этого дома по Волхонке обращен к установленному не так давно, и также по инициативе РВИО, памятнику князю Владимиру. От него теперь открывается вид и на граффити с Кутузовым, и на граффити с Мининым и Пожарским справа, и с "Воином-освободителем" слева.
В РВИО отметили, что предварять открытие граффити "Кутузов" будет выступление всадников конного караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, а на один день на Волхонке будет установлена пушка 1812 года из фондов Бородинского музея-заповедника.