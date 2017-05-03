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"Известия": потребление спиртного в России в 2016 году снизилось

Общество
3 мая, 5:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

По данным газеты, продажи спиртного в пересчете на абсолютный алкоголь в минувшем году снизились на 2,4% и составили 968 млн литров

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минздрав выявил снижение потребления россиянами спиртного - на 0,2 литра на человека в пересчете на абсолютный алкоголь, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад "Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год".

"По предварительным данным, показатель потребления алкогольной продукции в перерасчете на абсолютный алкоголь на душу населения в год снизился на 0,2 литра по отношению к 2015 году и составил 10,3 литра", - приводит издание выдержку из документа.

Такое снижение, поясняет газета, эквивалентно 0,5 литра водки или 5 литрам пива крепостью 4%.

В пресс-службе Минздрава изданию напомнили, что потребление алкоголя в России снижается на протяжении последних лет. В министерстве подчеркнули, что этому способствует реализация мер по снижению масштабов злоупотребления спиртным и профилактике алкоголизма среди жителей страны.

Снижение потребления алкоголя подтверждают данные Росстата, пишут "Известия". По данным газеты, продажи спиртного в России в пересчете на абсолютный алкоголь в 2016 году снизились на 2,4% и составили 968 млн литров.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собранным за период 2011-2015 годов, Россия находится на четвертом месте по уровню потребления алкоголя в мире (14,5 литра) - после Молдавии (17,4 литра), Белоруссии (17,1) и Литвы (16,2).

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