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Первый полет китайского авиалайнера С919 намечен в Шанхае на 5 мая

Общество
3 мая, 7:03 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Разработка этого узкофюзеляжного авиалайнера началась в 2008 году с целью снизить зависимость рынка воздушного транспорта КНР от продукции западных производителей

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ШАНХАЙ, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Первый тестовый полет китайского реактивного пассажирского авиалайнера C919 намечен на 5 мая. Об этом объявила разработавшая самолет Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).

Испытания состоятся в шанхайском международном аэропорту Пудун. "Возможен перенос даты первого полета, если погодные условия будут не подходящими", - говорится в заявлении корпорации.

Последние несколько недель разработчики проводили серию финальных тестов перед первым полетом. Как уточнил ранее гендиректор COMAC Хэ Дунфэн, в общей сложности было проведено 118 различных предполетных тестов, включая испытания по рулению на взлетно-посадочной полосе на разных скоростях.

C919 сошел с конвейера в ноябре 2015 года. Разработка этого узкофюзеляжного авиалайнера началась в 2008 году с целью снизить зависимость рынка воздушного транспорта КНР от продукции западных производителей. Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 150 до 174). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4 075 км.

По оценкам экспертов, С919 будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320, но при этом отличаться некоторыми характеристиками. В частности, ожидается, что китайский авиалайнер будет более экономичным. По официальной информации, корпорация уже получила 570 заказов на данный самолет.

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