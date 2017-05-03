Первый полет китайского авиалайнера С919 намечен в Шанхае на 5 мая

Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборахМеждународная панорама 3 мая, 6:24
"Известия": потребление спиртного в России в 2016 году снизилосьОбщество 3 мая, 5:31
Определились все участники плей-офф чемпионата мира по пляжному футболуСпорт 3 мая, 4:51
"Рейнджерс" победили "Оттаву" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 3 мая, 4:39
NY Post: американская журналистка, критиковавшая Трампа, будет модератором на ПМЭФМеждународная панорама 3 мая, 3:27
Всемирный банк предоставил Украине заем на $150 млнЭкономика и бизнес 3 мая, 2:37
Apple сообщила о снижении продаж iPhone при росте выручкиЭкономика и бизнес 3 мая, 2:19
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных всеобщих выборовМеждународная панорама 3 мая, 2:08
Зидан: "Реалу" придется бороться за выход в финал ЛЧ в ответной игре с "Атлетико"Спорт 3 мая, 2:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 3 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Первый тестовый полет китайского реактивного пассажирского авиалайнера C919 намечен на 5 мая. Об этом объявила разработавшая самолет Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC).
Испытания состоятся в шанхайском международном аэропорту Пудун. "Возможен перенос даты первого полета, если погодные условия будут не подходящими", - говорится в заявлении корпорации.
Последние несколько недель разработчики проводили серию финальных тестов перед первым полетом. Как уточнил ранее гендиректор COMAC Хэ Дунфэн, в общей сложности было проведено 118 различных предполетных тестов, включая испытания по рулению на взлетно-посадочной полосе на разных скоростях.
C919 сошел с конвейера в ноябре 2015 года. Разработка этого узкофюзеляжного авиалайнера началась в 2008 году с целью снизить зависимость рынка воздушного транспорта КНР от продукции западных производителей. Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 150 до 174). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4 075 км.
По оценкам экспертов, С919 будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320, но при этом отличаться некоторыми характеристиками. В частности, ожидается, что китайский авиалайнер будет более экономичным. По официальной информации, корпорация уже получила 570 заказов на данный самолет.