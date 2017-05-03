Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Уральские авиалинии" отправят за болельщиками "Урала" в Сочи резервный самолет

Общество
3 мая, 7:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

Лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью, задержка составляет уже более восьми часов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" отправят в Сочи резервный борт, чтобы забрать болельщиков футбольного клуба "Урал", которые не могут вылететь в Екатеринбург из-за неисправности самолета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Ранее ТАСС сообщил, что лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью, задержка составляет уже более восьми часов.

"При подготовке к выполнению рейса У6-322 Сочи - Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице", - сказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Самолет за болельщиками должен вылететь в 11:00 мск.

Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе "Фишт" 2 мая, играли московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборах
2
Тиллерсон назвал "очень конструктивным" разговор Трампа и Путина
3
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
4
АНБ США в 2016 году отследило более 150 млн телефонных звонков
5
Парламент Великобритании распущен в преддверии выборов
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Темы дня
Загрузка...
Реклама