"Уральские авиалинии" отправят за болельщиками "Урала" в Сочи резервный самолет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" отправят в Сочи резервный борт, чтобы забрать болельщиков футбольного клуба "Урал", которые не могут вылететь в Екатеринбург из-за неисправности самолета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
Ранее ТАСС сообщил, что лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью, задержка составляет уже более восьми часов.
"При подготовке к выполнению рейса У6-322 Сочи - Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице", - сказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".
Самолет за болельщиками должен вылететь в 11:00 мск.
Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе "Фишт" 2 мая, играли московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".