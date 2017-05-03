"Уральские авиалинии" отправят за болельщиками "Урала" в Сочи резервный самолет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" отправят в Сочи резервный борт, чтобы забрать болельщиков футбольного клуба "Урал", которые не могут вылететь в Екатеринбург из-за неисправности самолета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Ранее ТАСС сообщил, что лайнер, который должен был перевозить фанатов после финального матча Кубка России, не может вылететь из Сочи в связи с неисправностью, задержка составляет уже более восьми часов.

"При подготовке к выполнению рейса У6-322 Сочи - Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице", - сказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Самолет за болельщиками должен вылететь в 11:00 мск.

Финальный матч Кубка России по футболу прошел на стадионе "Фишт" 2 мая, играли московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Локомотива".