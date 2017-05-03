Поголовье северных оленей на Ямале в 2017 году превысит 800 тыс.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Стадо северных оленей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2017 году по итогу отела животных превысит рекордные 800 тысяч голов. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия региона.

"На Ямале начался отел северных оленей, уже более 100 телят родилось в сельскохозяйственных предприятиях и общинах округа. Массовый отел северных оленей на Ямале, как правило, начинается в конце мая и длится до конца июня. В среднем ежегодно стада сельхозпредприятий пополняются на 100 тыс. телят, такой же показатель ожидается в этом году", - сказали в департаменте.

По последним данным, после забойной кампании численность стада в ЯНАО составляет около 730 тыс. голов, получается, что после прибавления станет около 830 тыс. животных. Это рекордный показатель для ЯНАО и самое большое стадо в России. В этом году все оленье стадо Ямала с учетом родившегося молодняка планируется вакцинировать от сибирской язвы, сейчас запас вакцин составляет около 900 тыс. доз.

Ранее сообщалось, что в тундре ЯНАО зафиксирована деградация экосистем из-за большого количества оленей. По заказу властей Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН проводит геоботаническое обследование оленьих пастбищ лесотундры и южной тундры Ямала, результатом которого должны стать карты их хозяйственной оценки и сведения о предельной численности оленей.

Ученые отмечают, что для восстановления пастбищ понадобится не менее 50 лет, так как из-за избытка поголовья оленей запасы трав снизились вдвое. Перевыпас (чрезмерный выпас домашнего скота - прим. ТАСС) также мог стать одним из факторов распространения сибирской язвы, которая была зафиксирована в июле-августе 2016 года на Крайнем Севере впервые за 85 лет.

В Ямальском районе ЯНАО в июле прошлого года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.