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Организаторы: тест по истории ВОВ в Приморье в этом году написали хуже, чем годом ранее

Общество
3 мая, 6:20 UTC+3

В этом году средний балл составил 15,88 из 30 возможных, в прошлом году - 17,7 из 30

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Средний балл участников Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны (ВОВ) в Приморском крае составил 15,88 из 30 возможных. Это хуже, чем годом ранее, когда средний бал составил 17,7 из 30, сообщили ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края, которое выступало одним из организаторов акции.

"Всего в тестировании приняли участие 8192 человека из 16 муниципальных районов и 12 городов Приморья. Наибольшее число участников было отмечено в Артеме (более 1000 человек) и Уссурийске, а также Всероссийском детском центре "Океан". Средний возраст тех, кто прошел тест - 18 лет, а средний балл составил 15,88 из 30 возможных ( В 2016 году средний балл - 17,7 из 30)",- рассказали в пресс-службе.

Большинство ошибок касалось вопросов причинно-следственного характера по основным и вспомогательным событиям ВОВ и знаний о героях и основных действующих лицах, которые сыграли решающую роль в событиях войны.

"Важно, чтобы молодежь, которая знает о войне по фильмам и по книгам, могла пропустить через себя эти знания. Это можно сделать, изучая подвиги ветеранов, которые с оружием в руках защищали нашу Родину, трудились в тылу. Мы должны знать роль нашей страны в Великой Победе. Особенно это важно в преддверии 72-й годовщины окончания войны", - отметил председатель Законодательного собрания Александр Ролик.

Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" проводился 22 апреля Молодежным парламентом при Государственной Думе в рамках проекта "Каждый день горжусь Россией!". В этом году в нем приняли участие более 170 тыс. человек из 47 стран и 85 регионов России. Участникам предлагалось ответить на 30 вопросов по истории Великой Отечественной войны за 30 минут. 

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