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Монумент "Бессмертный полк" в виде знамени с тысячей фотографий воинов откроется в Туле

Общество
3 мая, 10:30 UTC+3 ТУЛА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Памятник откроется 5 мая на "Аллее победителей" в Парке культуры и отдыха Тулы

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ТУЛА, 3 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Монумент "Бессмертный полк" в виде семиметрового знамени с тысячей фотографий воинов-победителей откроется 5 мая на "Аллее победителей" в Парке культуры и отдыха Тулы в преддверии Дня Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Бессмертный полк. Тула" - это уникальный монумент. Для его создания использованы только реальные фотографии защитников Отечества, которые жители нашей области в течение трех лет публиковали на официальном сайте этого проекта. Для туляков - это живая память родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла, которые вместе со всей страной приближали Великую Победу", - привели в пресс-службе слова тульского губернатора Алексея Дюмина.

Идея создания монумента принадлежит координатору гражданской инициативы "Бессмертный полк" в Туле и Тульской области Елене Гребневой. "Это будет семиметровое знамя с изображением победителей, которое будет собрано из тысяч фотографий победителей - своеобразная мозаика из героических лиц", - рассказала ТАСС Гребнева.

Все фотографии жители города и области публиковали с 2013 года по 2016 год. Это в общей сложности около 3,5 тыс. изображений. Идея создания монумента родилась еще в 2014 году, в апреле 2016 года была презентована правительству Тульской области, власти проект одобрили. Около года велась работа по созданию монумента.

В 2016 году в Туле в составе колонны "Бессмертный полк" прошли 180 тыс. человек по маршруту от площади Ленина до Центрального парка.

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