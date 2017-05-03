Монумент "Бессмертный полк" в виде знамени с тысячей фотографий воинов откроется в Туле

В Омске встретили военный эшелон "Армия победы"Сибирь 3 мая, 11:39
Санкт-Петербургские биологи разработали рекомендации по озеленению АрктикиНаука 3 мая, 11:27
Первая "ракетка" мира Маррей считает, что Шарапова получит wild card на УимблдонСпорт 3 мая, 11:25
Боксерский бой Курбанов - Мосли отложен до декабряСпорт 3 мая, 11:21
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограниченияЭкономика и бизнес 3 мая, 11:14
Спрей на рибонуклеиновой кислоте может заменить пестицидыСоциальная ответственность 3 мая, 11:10
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в КабулеМеждународная панорама 3 мая, 11:08
Субсидии на утилизацию судов обменяют на отказ от использования других инструментовТранспорт 3 мая, 11:06
Источник: пострадавший в драке на матче в Сочи болельщик не захотел остаться в больницеСпорт 3 мая, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТУЛА, 3 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Монумент "Бессмертный полк" в виде семиметрового знамени с тысячей фотографий воинов-победителей откроется 5 мая на "Аллее победителей" в Парке культуры и отдыха Тулы в преддверии Дня Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
"Бессмертный полк. Тула" - это уникальный монумент. Для его создания использованы только реальные фотографии защитников Отечества, которые жители нашей области в течение трех лет публиковали на официальном сайте этого проекта. Для туляков - это живая память родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла, которые вместе со всей страной приближали Великую Победу", - привели в пресс-службе слова тульского губернатора Алексея Дюмина.
Идея создания монумента принадлежит координатору гражданской инициативы "Бессмертный полк" в Туле и Тульской области Елене Гребневой. "Это будет семиметровое знамя с изображением победителей, которое будет собрано из тысяч фотографий победителей - своеобразная мозаика из героических лиц", - рассказала ТАСС Гребнева.
Все фотографии жители города и области публиковали с 2013 года по 2016 год. Это в общей сложности около 3,5 тыс. изображений. Идея создания монумента родилась еще в 2014 году, в апреле 2016 года была презентована правительству Тульской области, власти проект одобрили. Около года велась работа по созданию монумента.
В 2016 году в Туле в составе колонны "Бессмертный полк" прошли 180 тыс. человек по маршруту от площади Ленина до Центрального парка.