ВЦИОМ: телевидение остается основным источником новостей для большинства россиян

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (52%) получают информацию о событиях в стране и мире из телевизионных передач. Таковы данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации.

"Главным источником новостей о событиях в стране для большинства наших сограждан остается телевидение, однако его популярность со временем снижается (62% в 2015 году, 52% в 2017 году). Радио и газеты называют существенно реже (3% и 4% участников опроса соответственно). Одновременно растет популярность интернета (включая информационные сайты, социальные сети и блоги), который сегодня используют для поиска новостных материалов 32% всех опрошенных (в 2015 году - 22%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ. Социологи отмечают, что интернет является главным источником новостей для 65% людей в возрасте от 18 до 24 лет, 50% - в возрасте 25-34 года.

Согласно данным опроса, 70% респондентов доверяют информации центральных телеканалов. Индекс доверия СМИ, показывающий уровень доверия россиян разным видам средств массовой информации (может меняться в диапазоне от -100 до 100 пунктов - прим. ТАСС), в частности, центральному телевидению, составляет 42 пункта. Региональные источники информации вызывают доверие менее чем у половины респондентов (34 пункта), а абсолютным аутсайдером являются зарубежные СМИ (-43 пункта).

В случае появления противоречивой информации о каком- либо событии в различных СМИ, чаще россияне доверяют телевидению (46%), хотя эта доля снизилась с 60% в 2013 году, отмечают социологи. Предпочтение сайтам и блогам в этом вопросе отдают 25% опрошенных, говорится в сообщении ВЦИОМ.

"Телевидение продолжает оставаться основным источником новостных сообщений, несмотря на активное проникновение интернета и рост популярности социальных сетей, транслируемые по телевидению сюжеты об актуальных событиях вызывают наибольшее доверие. Информация, которая сопровождается видеорядом, задействует разные органы чувств, такой формат дает возможность зрителям не только убедиться в достоверности новости, но и более глубоко погрузиться в проблематику, самостоятельно интерпретировать увиденное", - прокомментировала результаты опроса директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-24 апреля 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках и девяти федеральных округах России. Объем выборки 1600 человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.