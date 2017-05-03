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Власти Воронежа увековечили имя погибшего в Сирии Антона Ерыгина

Общество
3 мая, 10:41 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 3, мая. /ТАСС

Антон Ерыгин 5 мая 2016 был ранен в провинции Хомс в Сирии при сопровождении автомобилей российского центра примирения враждующих сторон и скончался через два дня

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ВОРОНЕЖ, 3 мая. /ТАСС/. Власти Воронежа увековечили имя погибшего в Сирии 31-летнего Антона Ерыгина на памятнике воинам-интернационалистам, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

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"В Воронеже на пилоне памятника воинам, погибшим при исполнении интернационального долга, высечено имя погибшего в Сирии воронежца Антона Ерыгина", - уточнили в мэрии.

По словам представителя мэрии, памятник воинам-интернационалистам находится в Воронеже у Коминтерновского кладбища, он установлен при поддержке Российского военно-исторического общества. На его пилонах высечены имена десятков погибших военнослужащих, последняя надпись: "Сирийская Арабская Республика, сержант Ерыгин А.А.".

"Решение об увековечении памяти Антона Ерыгина было принято осенью на городской комиссии по культурному наследию. Также до 9 мая будут увековечены имена еще 28 человек - на братских могилах № 13 и № 16 появятся имена защитников города Воронежа, разведчиков 195-й отдельной разведроты 121-й стрелковой дивизии. Из бюджета города на эти цели выделено около 100 тыс. рублей", - добавили в мэрии.

Воронежец Антон Ерыгин 5 мая 2016 получил тяжелое ранение в провинции Хомс в Сирии при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского центра примирения враждующих сторон. Ерыгина оперативно доставили в госпиталь, врачи два дня боролись за его жизнь, но он скончался 7 мая. По данным Минобороны, 31-летний Ерыгин 3 апреля 2016 года был откомандирован в Сирию на три месяца. Похоронили Ерыгина 12 мая на кладбище в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области, он посмертно награжден орденом Мужества.

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