Минтруд подготовил законопроект об активном содействии занятости инвалидов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект о содействии занятости инвалидов, который предполагает, что выявлять нуждающихся в работе и сопровождать их до момента трудоустройства будут сотрудники служб занятости. Предполагается, что ежегодно работу благодаря этому законопроекту будут получать 22 тыс. инвалидов, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Согласно законопроекту, органы службы занятости населения должны будут в инициативном порядке трудоустраивать инвалидов и оказывать им всестороннюю поддержку в закреплении на рабочем месте", - говорится в сообщении.

На первом этапе гражданин дает согласие на трудоустройство. После этого сотрудники учреждений медико-социальной экспертизы передают его данные в службу занятости населения, которая связывается с инвалидом, чтобы уточнить профиль образования, опыт работы, пожелания относительно будущей работы. Далее с помощью базы вакансий подбирается подходящая работа и обеспечивается взаимодействие инвалида с потенциальным работодателем.

"При этом, особое внимание уделяется выстраиванию трудового маршрута инвалида. Работодатель или специализированные некоммерческие организации должны помогать инвалиду добираться до работы и передвигаться по территории здания", - отмечается в пресс-релизе. В настоящее время законопроект готовится к внесению в правительство России.

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность инвалидов составляет 12,3 млн человек, в том числе работают около 2 млн человек. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в России составляет порядка 31,8%, что несколько ниже аналогичного показателя в европейских странах (около 40% работающих инвалидов). Численность получателей услуги по организации сопровождаемого содействия занятости из числа инвалидов трудоспособного возраста может ежегодно составить около 22 тыс. человек.