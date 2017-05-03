Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единороссы проработают вопрос об использовании символов Победы в коммерческой рекламе

Общество
3 мая, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко отметил, что в последнее время участились случаи "циничного" использования общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" проработает вопрос об определении правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

По его словам, подобные меры вызваны тем, что в последнее время участились случаи "циничного" использования общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне в коммерческой рекламе. При этом юридический статус таких символов не зафиксирован в действующем законодательстве.

СПЕЦПРОЕКТ

"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ

Документы и фотографии, демонстрирующие, как амбиции политиков стоили жизни миллионам людей

"В настоящее время юридический статус георгиевской ленты нигде не прописан, также нет определения и других символов Победы, к которым относят образ солдата - освободителя Красной Армии, образы маршалов Победы. В самое ближайшее время мы проработаем вопрос об определении правового статуса таких символов", - цитирует Ревенко пресс-служба "Единой России".

Депутат считает, что это позволит разработать ряд поправок в федеральное законодательство, в том числе в закон "О рекламе", и, соответственно, защитить "символы Великой Победы и ту смысловую нагрузку, которая в ней заложена, от неэтичного и потребительского применения".

По словам единоросса, "некоторые маркетологи без стыда и совести позволяют себе играть на чувствах ветеранов и тружеников тыла", а также на патриотических чувствах миллионов наших соотечественников. Он привел в пример такие случаи, когда георгиевская лента и другие неофициальные символы Победы становятся "основными атрибутами ночных вечеринок в клубах и в барах, размещаются на алкогольной продукции". "Все это вынуждает законодателей вмешаться в ту сферу, где мы ранее полагались только на морально-этические нормы и понимание того, что значит уважение к истории своей страны и памяти героев-освободителей", - подчеркнул Ревенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ревенко, Евгений Васильевич
Темы
Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограничения
2
Акции АФК "Система" упали на 27% на фоне подачи иска "Роснефтью"
3
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в Кабуле
4
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
Темы дня
Загрузка...
Реклама