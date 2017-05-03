Единороссы проработают вопрос об использовании символов Победы в коммерческой рекламе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" проработает вопрос об определении правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

По его словам, подобные меры вызваны тем, что в последнее время участились случаи "циничного" использования общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне в коммерческой рекламе. При этом юридический статус таких символов не зафиксирован в действующем законодательстве.

"В настоящее время юридический статус георгиевской ленты нигде не прописан, также нет определения и других символов Победы, к которым относят образ солдата - освободителя Красной Армии, образы маршалов Победы. В самое ближайшее время мы проработаем вопрос об определении правового статуса таких символов", - цитирует Ревенко пресс-служба "Единой России".

Депутат считает, что это позволит разработать ряд поправок в федеральное законодательство, в том числе в закон "О рекламе", и, соответственно, защитить "символы Великой Победы и ту смысловую нагрузку, которая в ней заложена, от неэтичного и потребительского применения".

По словам единоросса, "некоторые маркетологи без стыда и совести позволяют себе играть на чувствах ветеранов и тружеников тыла", а также на патриотических чувствах миллионов наших соотечественников. Он привел в пример такие случаи, когда георгиевская лента и другие неофициальные символы Победы становятся "основными атрибутами ночных вечеринок в клубах и в барах, размещаются на алкогольной продукции". "Все это вынуждает законодателей вмешаться в ту сферу, где мы ранее полагались только на морально-этические нормы и понимание того, что значит уважение к истории своей страны и памяти героев-освободителей", - подчеркнул Ревенко.