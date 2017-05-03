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В Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за вероятности пожаров

Общество
3 мая, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

За прошедшие сутки в Московской области ликвидировано 15 лесных пожаров

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за высокой вероятности пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Оранжевый уровень является предпоследним уровнем опасности погоды, он означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба", - отметили там.

Кроме того, оранжевый уровень объявили в Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской и Липецкой областях.

Ранее пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что за прошедшие сутки, 2 мая 2017 года, на территории Московской области ликвидировано 15 лесных пожаров в Орехово-Зуевском, Талдомском, Шатурском, Винорадовском, Луховицком лесничествах, на общей площади 84,46 гектара.

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