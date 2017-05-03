Ветераны Великой Отечественной войны из ЯНАО бесплатно посетят четыре города-героя

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) бесплатно посетят город-герои - Минск, Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Ямальские ветераны с 5 по 12 мая посетят города-герои - Минск, Москву, Санкт-Петербург (Ленинград) и Севастополь, где примут участие в праздновании 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Делегация общей численностью 52 человека формировались из числа участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и кадетов", - уточнили в пресс-службе.
Всю делегацию разделили на три группы, которые одновременно посетят Минск, Севастополь и Санкт-Петербург, где они встретят 9 мая, станут участниками торжественных мероприятий и зрителями Парадов Победы.
"11 мая запланирован приезд всех в Москву, где северяне станут гостями Ленино-Снегиревского военно-исторического музея и возложат венки и цветы к Мемориалу воинам-сибирякам. Поездки организуются властями ЯНАО в целях сохранения исторической памяти Победы в Великой Отечественной войне, поддержания традиций воздания почести ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, патриотического воспитания, укрепления единства общества", - отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, всего в ЯНАО проживает 623 ветерана Великой Отечественной войны.