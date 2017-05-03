Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ветераны Великой Отечественной войны из ЯНАО бесплатно посетят четыре города-героя

Общество
3 мая, 11:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, мая. /ТАСС

С 5 по 12 мая делегация численностью 52 человека примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) бесплатно посетят город-герои - Минск, Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Ямальские ветераны с 5 по 12 мая посетят города-герои - Минск, Москву, Санкт-Петербург (Ленинград) и Севастополь, где примут участие в праздновании 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Делегация общей численностью 52 человека формировались из числа участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и кадетов", - уточнили в пресс-службе.

Всю делегацию разделили на три группы, которые одновременно посетят Минск, Севастополь и Санкт-Петербург, где они встретят 9 мая, станут участниками торжественных мероприятий и зрителями Парадов Победы.

"11 мая запланирован приезд всех в Москву, где северяне станут гостями Ленино-Снегиревского военно-исторического музея и возложат венки и цветы к Мемориалу воинам-сибирякам. Поездки организуются властями ЯНАО в целях сохранения исторической памяти Победы в Великой Отечественной войне, поддержания традиций воздания почести ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, патриотического воспитания, укрепления единства общества", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, всего в ЯНАО проживает 623 ветерана Великой Отечественной войны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы День Победы - 2017 Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
"Раненая книга" стала главной достопримечательностью сельской библиотеки Мурино
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
2
Эрдоган призвал Россию срочно снять все торговые ограничения
3
Эрдоган назвал эффективным сотрудничество с РФ по Сирии
4
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама