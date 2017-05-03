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В Польше задержали участника мотомарша "Дороги Победы - на Берлин"

Общество
3 мая, 12:03 дата обновления: 3 мая, 12:37 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Вероятнее всего, в четверг он будет конвоирован до границы с Россией, сообщила представитель погранохраны республики

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ВАРШАВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Мотоциклист клуба "Ночные волки", которые совершают мотопробег "Дороги Победы - на Берлин", задержан на территории Польши. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили в пресс-службе Шленского отделения пограничной охраны республики.

"Гражданин России был задержан сегодня в городе Мысловице. Во время контроля выяснилось, что пребывание этого человека на территории Польши нежелательно из соображений безопасности", - сказала пресс-секретарь погранохраны Катажина Валчак.

По ее словам, в настоящее время ведется разбирательство, по итогам которого "задержанный иностранец должен будет покинуть территорию Польши". Как отметила Валчак, вероятнее всего, в четверг он будет конвоирован до границы с Россией.

Информацию о задержании мотоциклиста корреспонденту ТАСС подтвердил и лидер польского отделения "Ночных волков" Дариуш Качмарчик. По его словам, сейчас их коллега задержан пограничниками и находится в городе Руда Шленска. Участники пробега считают это задержание безосновательным и надеются, что ситуация прояснится. "Колонна, тем временем, едет дальше, так как мы не можем прервать пробег", - сказал Качмарчик, подчеркнув, что в ближайшие минуты они пересекут границу со Словакией.

О случившемся сообщили российскому консулу в Кракове. В настоящее время сотрудники Генконсульства занимаются выяснением обстоятельств задержания мотоциклиста. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Генеральный консул РФ в Кракове Александр Минин.

По его словам, сотрудникам консульства удалось коротко поговорить с задержанным Николаем Логиновым по телефону. По словам мотоциклиста, он въехал в Польшу через КПП в Браневе на своем мотоцикле по четырехлетней французской шенгенской визе, которую теперь собираются аннулировать. Как утверждает Логинов, он был задержан пограничниками по указанию из Варшавы.

Как информировали ранее организаторы движения в социальной сети "ВКонтакте", Николай Логинов - один из ежегодных участников мотомарша. "Полиция мотивировала задержание недействительной визой, (и заявила - прим. ТАСС) что ее аннулировали после прошлогоднего мотопробега. По факту Николай получал визу после мая прошлого года", - сообщили они, подчеркнув, что документы задержанного "были в полном порядке".

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