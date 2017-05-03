Володин предложил перенести второе чтение законопроекта о сносе хрущевок на начало июля

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

Володин отметил, что правительство Москвы уже определило предварительный перечень из 4566 домов, которые включены в голосование для участия в программе реновации жилищного фонда.

"Но окончательное решение в этом вопросе - за жителями этих домов", - акцентировал внимание спикер, слова которого приводит думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"В этой связи было бы правильно учесть итоги голосования и мнение москвичей при принятии федерального закона во втором чтении", - сказал он.

Глава палаты также напомнил, что московские власти планируют провести опрос жителей пятиэтажек, вошедших в предварительный список, в период с 15 мая по 15 июня этого года. В связи с этим Володин "предложил депутатам Госдумы от Москвы в указанный период провести встречи с жителями домов, чтобы лучше понять, что волнует людей, какие опасения у них есть".

По итогам голосования москвичей Володин предложил провести парламентские слушания по теме реновации жилого фонда в Москве.

"Оптимально - в конце июня, когда окончательные результаты голосования будут уже известны", - уточнил он. По словам политика, столь масштабный и социально значимый законопроект перед внесением основных поправок требует самого широкого общественного и экспертного обсуждения.

"Соответственно, рассматривать законопроект о реновации во втором чтении можно будет только после завершения всех этих процедур - ориентировочно в начале июля. Время до этого необходимо использовать для детальной проработки и экспертного обсуждения поправок ко второму чтению", - подчеркнул Володин.

"Пока не выработаем нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей домов, подпадающих под реновацию, законопроект принимать не будем", - предупредил глава нижней палаты парламента РФ.

Как рассказал источник ТАСС в аппарате Госдумы, данный вопрос (о переносе сроков рассмотрения законопроекта) "планируется рассмотреть на ближайшем заседании Совета Думы 16 мая".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, появится ясность об объемах реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы). Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов - 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч, где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и значительная часть (более 70%) опрошенных жителей поддержали включение своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье