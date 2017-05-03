В Ессентуках захоронили останки погибшего под Псковом красноармейца

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ЕССЕНТУКИ, 3 мая. /Корр. ТАСС Олег Ляхов/. Останки красноармейца Петра Сопова, погибшего в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) под Псковом, торжественно захоронили в Ессентуках. В траурном митинге у Вечного Огня в парке Победы участвовали руководители края и города, родственники красноармейца, ветераны, горожане и гости курорта.
"Солдаты Великой Отечественной шли к Победе через самые тяжелые испытания, отдавая за нее свои жизни. Их подвиг мы всегда будем помнить, никогда не забудем, кем была одержана Победа", - сказал губернатор края Владимир Владимиров.
После митинга с воинскими почестями в сопровождении почетного караула останки бойца были доставлены к месту захоронения на Братское кладбище. Личные вещи Петра Сопова переданы в городской музей.
Останки красноармейца были обнаружены поисковиками Псковской области на месте боев Западного фронта в селе Соловьи. Найденные личные вещи и заполненный смертный медальон позволили отыскать родных погибшего. Установлено, что Петр Афанасьевич Сопов был призван на фронт 29 июня 1941 года. Данные о точной дате его гибели не сохранились, но жена перестала получать от него письма в 1944, тогда бойца признали пропавшим без вести.
Ряд перезахоронений прошел в Ставрополье в канун 70-летия Великой Победы. В рамках патриотической акции "Ставрополье встречает Победную Весну" 2 марта 2015 года перезахоронены останки четверых советских солдат, погибших в боях за Украину. 9 апреля 2015 года в Железноводске на мемориале "Братская могила воинов Советской Армии, павших в 1941-1945 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками - Огонь Вечной Славы" торжественно перезахоронены останки крымчанина Николая Беднякова из 142-й бригады морской пехоты и бойца 278-го полка 11 дивизии НКВД, уроженца Алтайского края Степана Чубарова, погибших в августе 1942 года, защищая город.
Более 320 тыс. ставропольцев сражались на полях ВОВ, в том числе в боях за Украину, Белоруссию, Прибалтику, Молдавию. Курорты Кавказских Минеральных Вод стали крупнейшей госпитальной базой армии, только с марта 1943 по май 1945 они возвратили в строй 123 тыс. 435 офицеров и бойцов, что составляло 82% поступающих на лечение. Погибли на полях сражений, умерли в госпиталях от ран, пропали без вести 200 тыс. фронтовиков, призванных в Красную Армию на Ставрополье. Краевая Книга Памяти составляет 21 том строчек с перечислением фамилий.