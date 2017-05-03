Депутат просит Минобрнауки разобраться с невыплатой учителям сверхурочных за ЕГЭ

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Алена Аршинова ("Единая Россия") направила запрос в Министерство образования и науки и в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) с просьбой решить проблему отсутствия оплаты учителям сверхурочных часов при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе партии.
"Мною были направлены запросы на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой и руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова с просьбой обратить внимание и принять соответствующие меры относительно ситуации, сложившейся во многих регионах, когда учителям не оплачивают их труд при организации и проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ)", - цитирует Аршинову пресс-служба партии.
Депутат, которая является членом комитета Госдумы по образованию и науке, пояснила, что в ее адрес поступают "многочисленные обращения от учителей из регионов, которые рассказывают о сложившемся положении вещей с оплатой их труда".
Она добавила, что "еще хуже обстоит ситуация с организацией и проведением Основного государственного экзамена (форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего образования - прим. ТАСС), при которой практически нигде не платят педагогам за отработанное сверхурочное время".