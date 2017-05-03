МВД Грузии считает обоснованным запрет на въезд в страну членам клуба "Ночные волки"

ТБИЛИСИ, 3 мая. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. МВД Грузии запретило членам российского байкерского клуба "Ночные волки" въезд на территорию страны законно и обоснованно. Это решение было принято "в соответствии с действующим законодательством", пояснил журналистам в Тбилиси заместитель министра внутренних страны дел Шалва Хуцишвили.

"Существует закон, регулирующий правила въезда, выезда и пребывания в Грузии иностранных граждан. И в соответствии с этим законом было принято данное решение", - сказал он. Хуцишвили пояснил, что "пограничники наделены правом уточнить у въезжающего его личность, цель визита и другую информацию и на основании законов принимать решение, впускать или не впускать (его) в страну".

Накануне около 50 членов "Ночных волков" намеревались пересечь российско-грузинскую госграницу на КПП "Верхний Ларс" (Россия) - "Казбеги" (Грузия) на североосетинском участке госграницы двух стран, но им было отказано во въезде на территорию Грузии. Российские байкеры планировали принять участие в Тбилиси в мероприятиях, организуемых "Грузино-российским молодежным союзом". Ранее ряд местных организаций и часть общественности в СМИ и через социальные сети выступили с призывом к властям не впускать в Грузию членов российского байкерского клуба "Ночные волки", которые, по их словам, "ведут себя некорректно в отношении законов Грузии, запрещающих использование ряда советских символов и коммунистической идеологии".

"Ночные волки" ранее несколько раз бывали в Грузии, в частности, в 2013 году по приглашению католикоса-патриарха всея Грузии Илии Второго члены российского байкерского клуба приняли участие в торжествах по случаю одного из самых почитаемых в стране церковных праздников "Мцхетоба-Светицховлоба". В мае 2015 года "Ночные волки" побывали в Грузии в рамках мотопробега от Москвы до Берлина в честь Великой Победы. В обоих случаях ряд местных организаций и часть общественности Грузии публично высказывали недовольство в связи с "поведением и действиями членов российского байкерского клуба "Ночные волки".