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Репетиция парада в Москве. Видеотрансляция

Общество
3 мая, 21:53 UTC+3

Само мероприятие состоится 9 мая в 10:00 мск

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Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

На Красной площади проходит уже вторая вечерняя репетиция военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сам парад пройдет 9 мая в 10:00 мск. В нем, например, примут участие 17 вертолетов, 55 самолетов, а также впервые по брусчатке пройдет колонна военной полиции Вооруженных сил РФ.

В связи с проведением репетиции в центре Москвы перекрыто движение.

Проехать нельзя по очень многим улицам, в том числе по Тверской, Новому Арбату и Большой Садовой.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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