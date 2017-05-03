Репетиция парада в Москве. Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

На Красной площади проходит уже вторая вечерняя репетиция военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сам парад пройдет 9 мая в 10:00 мск. В нем, например, примут участие 17 вертолетов, 55 самолетов, а также впервые по брусчатке пройдет колонна военной полиции Вооруженных сил РФ.

В связи с проведением репетиции в центре Москвы перекрыто движение.

Проехать нельзя по очень многим улицам, в том числе по Тверской, Новому Арбату и Большой Садовой.