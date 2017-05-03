В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Богословы Русской православной церкви (РПЦ) выступили за ужесточение возрастного ценза американского мультсериала "Симпсоны" из-за нового эпизода, в котором главный герой Гомер Симпсон ловит покемонов в храме. По мнению священнослужителей, опрошенных ТАСС, на медийном рынке "началась активная пропаганда ложных моральных ценностей в подростковой среде". Они считают, что на российском медийном рынке необходимо внедрять подобие санитарного контроля, а также оградить детей и подростков от просмотра "Симпсонов".

В СМИ появилась информация о выходе 19 эпизода 28 сезона мультсериала "Симпсоны", в котором Гомер Симпсон, как и другие жители Спрингфилда, играет в Peekimon Get (аналог игры Pokemon Go) и начинает искать виртуальных животных в самых разных местах. В одном эпизоде ловцы "покемонов" заходят в церковь прямо посреди проповеди. Преподобный Лавджой делает замечание Гомеру, на что последний отвечает: "Слушай, эта игра популярнее Иисуса. Или по крайней мере таковой была". У "Симпсонов" действующий возрастной ценз 16+.

"Эти герои не образцы для подражания"

По словам иеромонаха РПЦ, клирика Иваново-Вознесенской епархии (Ивановская область) Макария (Маркиша), от просмотра нового эпизода "Симпсонов" стоит оградить детей, так как данная информация может "пошатнуть их моральные устои". "Все, что не запрещено законом, разрешено. Поэтому показ "Симпсонов" никто запретить не может. Однако оградить от просмотра детей нужно, так как этот мультфильм - антиэстетика", - сказал священнослужитель.

По его мнению, популярность "Симпсонов" строится на уродстве персонажей. "Эти герои не образцы для подражания, вразумления, - сказал иеромонах. - Сложно сказать, стала ли история уральского ловца покемонов в храме прообразом для создания серии данного мультсериала. Сама ловля покемонов в неподходящих местах происходит по всему миру - в разных условиях, в разных контекстах".

Клирик Иваново-Вознесенской епархии подчеркнул, что в США предпринимались попытки запретить ловлю покемонов в местах, непригодных для этих целей. "Я не удивлен, что создатели новой серии "Симпсонов" обратились к собственной истории, и они не ориентировались на Россию в этом вопросе, так как такие явления происходят в разных странах", - сказал священнослужитель.

По его словам, показ новой серии "Симпсонов" может спровоцировать российскую молодежь на ловлю покемонов в храме, поэтому священнослужитель предложил увеличить возрастной ценз для этого мультсериала.

В начале августа 2016 года уральский блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, которое вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данному факту было заведено уголовное дело по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

19 января Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", поводом стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой. Блогер помещен под домашний арест до 14 августа 2017 года. Гособвинение запросило для Соколовского 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор блогеру может быть оглашен 11 мая 2017 года.

Пропаганда ложных ценностей

По мнению члена синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятеля храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве протоиерея Андрея Новикова, на данный момент через медиаконтент осуществляется "мощная пропаганда", в том числе и через продукцию Голливуда. "Новый эпизод "Симспонов" - яркое тому подтверждение. Сейчас ряд медиапродуктов направлен на пропаганду ложных ценностей, например, в фильмах и даже мультфильмах стали массово появляться герои с нетрадиционной сексуальной ориентацией", - сказал священнослужитель.

По его мнению, цель данной пропаганды - разложить общество, в том числе и на территории России. "Поэтому нужно усилить контроль за медиапродуктом", - сказал Новиков.

По словам доцента исторического факультета Санкт-Петербургского университета, диакона Владимира Василика, в России необходимо создать "санитарно-защитную зону для медиапродукта". "Через эту зону на медиарынок не должен проходить контент, который может навредить подрастающему поколению. Это один из методов защиты, а создателям новой серии "Симпсонов" я рекомендую снять следующий эпизод о ловле покемонов в мечети для большей популярности мультсериала", - отметил священнослужитель.