Авиакомпания "Ямал" начнет летать из Красноярска в Новый Уренгой

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КРАСНОЯРСК, 3 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" с 9 мая впервые откроет прямые рейсы из Красноярска в арктический Новый Уренгой (Ямал) и Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Емельяново.
"Рейс будет выполняться еженедельно по вторникам, четвергам и субботам. Летать будут воздушные суда Bombardier CRJ-200, рассчитанные на 50 пассажиров. Общее время полета по маршруту Красноярск - Новый Уренгой - Уфа составит 5 часов 55 минут", - пояснили в пресс-службе.
Полеты начнутся 9 мая и продлятся до 28 октября. Рейсы в Новый Уренгой и Уфу из Красноярска будут выполняться впервые.
"Новый Уренгой расположен всего в 60 километрах к югу от Северного полярного круга и является производственным центром крупнейшего газоносного района страны", - отметили в аэропорту.
Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит, в основном, из Boeing 737-400, 737-500, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.