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На благоустройство дворов в Норильске направят в 2017 году 64,5 млн рублей

Общество
3 мая, 13:34 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 3, мая. /ТАСС

В рамках программы благоустройства также будет построена набережная на озере Долгое

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КРАСНОЯРСК, 3 мая. /ТАСС/. Около 64,5 млн рублей планируется направить в 2017 году на благоустройство дворов в Норильске (Красноярский край), сообщили ТАСС в Министерстве строительства и ЖКХ региона.

"В рамках проекта на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в городе Норильске планируется вложить как средства федерального и регионального бюджетов, так и муниципалитета. Всего в этом году будет вложено 64,455 млн рублей", - сказали в министерстве.

Там отметили, что в рамках программы пройдет благоустройство дворовых территорий с общим объемом финансирования более 39 млн рублей, набережной озера Долгое (18,6 млн рублей) и обустройство городского парка (6,6 млн рублей). Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 36,6 млн рублей, край выделит 25,4 млн рублей. Также при благоустройстве дворовых территорий будут задействованы средства собственников жилья.

Как сообщалось ранее, набережная на озере Долгое - техническом водоеме города Норильска - будет построена в 2019 году. В ее обустройство также будут вкладываться средства компании ГМК "Норильский никель". На набережной будут расположены спортивные и культурные объекты, туда же будет перенесена новогодняя городская елка.

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" запущен в 2017 году. Он рассчитан на пятилетний срок реализации.

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