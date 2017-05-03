Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мосгордуме не видят рисков в переносе сроков чтения законопроекта о реновации

Общество
3 мая, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

По словам депутата Сергея Зверева, в настоящее время "процессы в Москве не останавливаются", поэтому Мосгордума определяет территории под реновацию и проводит опросы среди горожан

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Москва продолжит подготовку программы реновации жилого пятиэтажного фонда, пока депутаты Госдумы будут рассматривать соответствующий законопроект во втором чтении. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

"Мы не можем влиять на законотворческий процесс в Госдуме, председателю Госдумы виднее, что и когда рассматривать. При этом процессы в Москве не останавливаются, мы начинаем опрос, выявляем мнение людей, определяем территории, которые пойдут под квартальную реновацию. Для этого нам придется разрабатывать проекты планировок на эту территорию, то есть нам есть что делать в этот период, пока депутаты Госдумы будут рассматривать данный законопроект", - сказал Зверев.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, появится ясность об объемах реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы).

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов - 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и значительная часть (более 70%) опрошенных жителей поддержали включение своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
"Раненая книга" стала главной достопримечательностью сельской библиотеки Мурино
8
Световое шоу "Письма Победы" в Москве
32
В России встретили Первомай: как прошли праздничные акции в стране
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
2
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
3
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
4
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
5
Испытания Т-50 с новым двигателем начнутся в ближайшее время
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама