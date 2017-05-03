Мозаика для купола Храма Святого Саввы прибыла из России в Белград

БЕЛГРАД, 3 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Мозаика для украшения купола Храма Святого Саввы, изготовленная российскими художниками, прибыла в Белград. Дар из России встречала толпа народа во главе с высшим духовенством и представителями власти под колокольный звон. В честь этого события был отслужен благодарственный молебен, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Мозаика "Воскресение Христово", созданная под руководством академика Николая Мухина, весит 10 тонн. Ее везли на специальном грузовике из России семь дней, преодолев около 2 тыс. км.

Участие России в оформлении храма

По поручению президента России Владимира Путина, с 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма. Финансирование планируется осуществлять за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии. Первый вклад в размере 4 млн евро был выделен ПАО "Газпром нефть" в рамках программы по поддержанию гуманитарных проектов в области культуры и сохранения исторического наследия Сербии.

На внутренней поверхности центрального купола храма Святого Саввы с использованием стекла и натурального камня будет создана мозаичная композиция, площадь которой составит 1,2 тыс. кв. м. Руководить художественными работами по оформлению храма будет член Российской академии искусств, народный художник России Николай Мухин. Завершить оформление купола планируется к концу 2017 года.

Предполагается, что все основные работы по оформлению не только купола, но и алтаря храма завершатся к 2019 году, когда будет отмечаться 800-летие автокефалии Сербской православной церкви.

История храма

Храм Святого Саввы в Белграде - один из крупнейших православных соборов в мире. Его размеры 91 на 81 м, а площадь - 7,6 тыс. кв. м, диаметр купола составляет 35 м, а высота - 65 м. Храм был освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1175-1236). По преданию, собор решено было возвести на месте сожжения его мощей турками в 1594 году.

Строительство началось в 1894 году, но долгие годы шло планирование и согласование. К возведению самого здания приступили в 1935 году. Вторая мировая война прервала процесс, который был возобновлен лишь в мае 1986 года. Купол был завершен в 1989 году, а в 2004 состоялось официальное открытие еще не полностью законченного храма.