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Третьяковка компенсирует билеты посетителям, не попавшим из-за эвакуации на Серебрякову

Общество
3 мая, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Эвакуация сотрудников и посетителей была проведена в связи с обнаружением на территории музея бесхозного предмета

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Третьяковская галерея намерена компенсировать ущерб посетителям, не попавшим сегодня на сеансы выставки Зинаиды Серебряковой из-за эвакуации вследствие обнаруженного в здании бесхозного предмета. В постоянную экспозицию и на выставку можно будет попасть после завершения проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Кто-то не смог пройти в здание из-за проверки, кто-то не стал ждать. Поэтому Третьяковская галерея найдет возможность компенсировать посещение и сделать так, чтобы все наши посетители были удовлетворены", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, проверка в музее еще не завершена и посетители смогут зайти в него после проведения всех необходимых мероприятий.

"Эвакуация сотрудников и посетителей была проведена в кратчайшие сроки, так как в Третьяковской галерее постоянно проходят учения, все прошло слаженно и четко", - заключила собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, "утром в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета на территории галереи в Лаврушинском переулке".

"На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обследовали предмет и установили, что никакой опасности он не представляет", - сообщил собеседник агентства.

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