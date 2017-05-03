Третьяковка компенсирует билеты посетителям, не попавшим из-за эвакуации на Серебрякову

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Третьяковская галерея намерена компенсировать ущерб посетителям, не попавшим сегодня на сеансы выставки Зинаиды Серебряковой из-за эвакуации вследствие обнаруженного в здании бесхозного предмета. В постоянную экспозицию и на выставку можно будет попасть после завершения проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.
"Кто-то не смог пройти в здание из-за проверки, кто-то не стал ждать. Поэтому Третьяковская галерея найдет возможность компенсировать посещение и сделать так, чтобы все наши посетители были удовлетворены", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, проверка в музее еще не завершена и посетители смогут зайти в него после проведения всех необходимых мероприятий.
"Эвакуация сотрудников и посетителей была проведена в кратчайшие сроки, так как в Третьяковской галерее постоянно проходят учения, все прошло слаженно и четко", - заключила собеседница агентства.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, "утром в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета на территории галереи в Лаврушинском переулке".
"На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обследовали предмет и установили, что никакой опасности он не представляет", - сообщил собеседник агентства.