Власти Москвы начали смс-рассылку жителям пятиэтажек о голосовании

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Москвы начали уведомлять жителей пятиэтажек о том, что их дом внесен в перечень для голосования о включении в программу реновации жилищного фонда столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"Рассылка смс и писем по электронной почте действительно началась", - отметили в пресс-службе.

"Ваш дом вошел в перечень для голосования о включении в проект программы реновации пятиэтажек. Голосование жителей начнется 15 мая в системе "Активный гражданин" и центрах "Мои документы". Также можно принять решение по данному вопросу на общем собрании собственников квартир. Подробная информация на http://mos.ru (официальном портале мэра и правительства Москвы)", - говорится в информационной рассылке.

Площадки для голосования

Собственники жилья в пятиэтажках смогут высказать свое мнение включить их дом в программу реновации или нет тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным: это значит, что если жильцы на общем собрании выскажутся "за" или "против" включения в программу, протокол этого собрания аннулирует любой параллельный учет голосов в МФЦ или "Активном гражданине".

Второй по приоритетности площадкой являются центры госуслуг. Так, если житель проголосовал и в МФЦ, и на портале "Активный гражданин", то будет учитываться мнение, высказанное в МФЦ.

Проголосовать в "Активном гражданине" будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Участникам голосования в "Активном гражданине" будет предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов. Во время голосования на платформе "Активного гражданина" москвичам предложат ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры, свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.

По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете. У каждого участника будет свой электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос. Кроме того, горожанам будут доступны промежуточные результаты голосования, то есть его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 20 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, появится ясность об объемах реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м, на что могли пойти 3-3,5 трлн рублей (оценка депутатов Госдумы).

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов - 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и значительная часть (более 70%) опрошенных жителей поддержали включение своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.