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Медведев возложил цветы к Вечному огню в Сквере Памяти Героев в Смоленске

Общество
3 мая, 14:25 UTC+3 СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК 3, мая. /ТАСС

Глава правительства кратко пообщался с местными ветеранами и поздравил их с приближающимся Днем Победы

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СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев в Смоленске, где он находится с рабочей поездкой, возложил цветы к Вечному огню в Сквере Памяти Героев и к бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова.

Перед церемонией возложения глава правительства кратко пообщался с местными ветеранами и поздравил их с приближающимся Днем Победы.

Сквер Памяти Героев расположен в самом центре Смоленска и является одной из достопримечательностей города.

28 сентября 1968 года в сквере был зажжен Вечный огонь, доставленный из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата. Зажег огонь герой Советского Союза смолянин Егоров, водрузивший в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом.

В 1975 году Егоров был похоронен в сквере у крепостной стены. В 2000 году на его могиле был установлен бронзовый бюст.

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