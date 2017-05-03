Медведев возложил цветы к Вечному огню в Сквере Памяти Героев в Смоленске

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СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев в Смоленске, где он находится с рабочей поездкой, возложил цветы к Вечному огню в Сквере Памяти Героев и к бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова.
Перед церемонией возложения глава правительства кратко пообщался с местными ветеранами и поздравил их с приближающимся Днем Победы.
Сквер Памяти Героев расположен в самом центре Смоленска и является одной из достопримечательностей города.
28 сентября 1968 года в сквере был зажжен Вечный огонь, доставленный из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата. Зажег огонь герой Советского Союза смолянин Егоров, водрузивший в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом.
В 1975 году Егоров был похоронен в сквере у крепостной стены. В 2000 году на его могиле был установлен бронзовый бюст.