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Общественность Калуги просит не устанавливать памятник Ивану III в сквере Ленина

Общество
3 мая, 14:55 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Памятнику, который планируется установить до конца 2017 года, предлагают найти новое место

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КАЛУГА, 3 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Общественность просит не ставить памятник Ивану III на месте бывшего памятника Ленину в Калуге и найти ему новое место. Накануне здесь начались работы по установке пьедестала монумента, который передаст в дар городу Российское военно-историческое общество (РВИО).

"Установка памятника - это дело не простое, требующее осторожности. Прежде всего надо посоветоваться с жителями, чтобы они дали правильную оценку месту его расположения. Как мне думается, установка памятника Ивану III именно в том месте, где раньше стоял памятник Ленина, это будет неправильно. Тем более жители привыкли, что данный сквер по старинке называется сквером Ленина", - сообщил журналистам председатель старейшин Калуги Николай Алмазов.

Заявление о начале работ по установке памятника было сделано вчера региональным министром культуры Павлом Сусловым. Памятник Ленину был установлен в Калуге в 1925 году, в 1984 году он был перенесен к зданию построенной областной администрации, где и находится до сих пор. Вариантов нового места для расположения памятника Ивану III общественностью не озвучивается, в ближайшее время Алмазов вынесет данный вопрос на рассмотрение архитектурного совета при губернаторе Калужской области.

Как сообщалось, памятник великому князю Московскому Ивану III будет установлен в Калуге до конца 2017 года. В ближайшие недели РВИО представит проект монумента.

Установка памятника Ивану III в Калуге посвящена историческому событию - Великому стоянию на Угре, которое произошло осенью 1480 года. Московский князь Иван III отказался платить дань Орде, хан Ахмат с большим войском двинулся к границам Руси. Армии остановились лицом к лицу по разные стороны реки Угры, однако большое сражение так и не произошло - это событие положило конец татаро-монгольскому игу, считают историки. В 1980 году на Угре был установлен памятник этому событию.

Иван III Васильевич был великим князем Московским с 1462 по 1505 год. В годы его правления произошло объединение большей части русских земель, построен нынешний Московский Кремль.

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