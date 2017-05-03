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Легойда: около 40 храмов РПЦ захвачены на Украине за три года

Общество
3 мая, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Непризнанный Киевский патриархат председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ со СМИ назвал "раной на теле украинского православия"

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Порядка 40 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине были захвачены представителями непризнанного Киевского патриархата. Такие данные привел председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая в рамках работы 17-й Международной школы по проблемам глобальной безопасности для молодых специалистов.

"Несмотря на то, что за последние годы раскольниками было захвачено около 40 храмов Московского патриархата, церковь всеми силами стремится избежать внесения религиозного фактора в гражданский конфликт, что нанесет такие раны, которые нельзя будет залечить", - отметил он.

Легойда уточнил ТАСС, что речь идет о храмах, захваченных с 2014 года, после обострения ситуации на Украине, представителями непризнанного Киевского патриархата. "Мы оперируем данными наших братьев из Украинской православной церкви. Что касается "раскольников", речь идет о так называемом Киевском патриархате, который не признается ни одной православной церковью мира. Это рана на теле украинского православия, которая образовалась в начале 90-х годов в результате человеческих и политических амбиций", - сказал он.

Он подчеркнул, что решением этой конфликтной ситуации может стать только вхождение сторонников Киевского патриархата в УПЦ. "Их путь безальтернативен. Если они хотят вернуться в православную семью, то они должны каноническим путем прийти в православную церковь. Ситуации, когда храмы забираются с помощью силы, ни к чему хорошему не приведут".

По словам руководителя Синодального отдела, церковь всеми силами пытается установить мир на Украине. "Какие бы ни происходили разделения, по обе стороны находится паства Украинской церкви, и эта паства должна жить в мире", - сказал Легойда.

Он добавил, что миротворчество является первоочередной задачей РПЦ на международном уровне. "Миротворчество является основной функцией церкви в вопросах внешнеполитической и международной повестки. Не оспаривая принцип отделения церкви от государства, мы отстаиваем право утверждения христианских ценностей в процессе принятия важнейших решений, как на национальном, так и на международном уровне", - заявил Легойда.

Украинская церковь

На Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), являющаяся самоуправляемой в составе этой структуры. В стране также существуют непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь.

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Легойда, Владимир Романович
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