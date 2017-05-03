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Единоросс просит разработать систему с ГЛОНАСС для отслеживания перемещения скорых

Общество
3 мая, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

В качестве основы для разработки такой системы Антон Горелкин предлагает использовать мобильное приложение

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") обратился в министерства здравоохранения и связи РФ с просьбой разработать интерактивную систему, позволяющую отслеживать передвижение машин скорой помощи.

"Мною были направлены обращения в Минздрав РФ, Минкомсвязь РФ и Федеральное агентство научных организаций РФ с просьбой рассмотреть возможность совместно разработать открытую федеральную систему отслеживания перемещений бригад скорой помощи с использованием системы ЭРА-ГЛОНАСС на базе мобильного приложения, устанавливаемого бесплатно на мобильные телефоны", - цитирует заявление Горелкина пресс-служба партии.

В качестве основы для разработки такой системы парламентарий предлагает использовать мобильное приложение, которое в ближайшее время заработает в Москве. С его помощью, поясняет Горелкин, "у людей появится возможность вызвать экстренные службы, граждане смогут вызвать скорую помощь буквально одним нажатием пальца". Это, обратил внимание депутат, "особенно важно для людей с ограниченными возможностями, например инвалидов по слуху". "Считаю, что подобный опыт может стать основой для разработки такой системы для всей страны", - полагает Горелкин.

Он также напомнил, что уже сейчас в некоторых городах России, например в Волгограде, Рязани, Барнауле, кареты скорой помощи оборудуются системой ЭРА-ГЛОНАСС, благодаря чему "диспетчеры видят, где физически находятся эти автомобили, и могут более эффективно распределять вызовы: направлять на вызов ту машину, которая ближе к пациенту". В результате, утверждает парламентарий, время прибытия скорой помощи на вызов сокращается на 15%. "В Барнауле посчитали, что после запуска этого технического нововведения количество успешных реанимаций, то есть возвращения людей к жизни, увеличилось на 20%. Это каждый пятый пациент, у которого раньше не было шансов", - добавил Горелкин.

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