Путин 4 мая обсудит реализацию "майских указов" в сферах МФЦ и расселения аварийного жилья

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 4 мая, проведет в Кремле совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Данная президентская Комиссия была сформирована для мониторинга выполнения задач, поставленных "майскими указами" главы государства 2012 года.

"На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении. С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и главы регионов - глава Минэкономразвития Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Минтруда Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Минстроя Михаил Мень и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Одиннадцать так называемых майских указов были подписаны Путиным 7 мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. Эти документы определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах и в области безопасности. Выполнение большей части поставленных задач должно быть завершено к 2018 году.

В предыдущие годы Путин также проводил заседания Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей в мае, подводя промежуточные итоги выполнения "майских указов". Вынесенные на предстоящее заседание Комиссии и Госсовета темы касаются реализации указов о государственной социальной политике, о совершенствовании системы госуправления и о мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем.