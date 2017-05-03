Медведев: власть будет поддерживать ветеранов и сохранять память о событиях ВОВ

СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Российские власти будут делать все для поддержки ветеранов и сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. На это указал премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Государство будет стараться делать все, что от нас зависит, для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о тех очень тяжелых годах, которые пережило наше Отечество. Для этого сейчас есть все возможности", - сказал он на встрече с ветеранами в Смоленске.

По словам главы правительства, не менее важно помогать ветеранам в быту, в том числе, в части медицинского обслуживания. "Мы стараемся это делать, и вы сами скажете, что у нас получается, а что, может быть, получается не очень хорошо. В любом случае, такая работа по государственной линии будет продолжена", - добавил Медведев.

Глава правительства отметил, что приближается День победы, и это хороший повод выразить ветеранам слова безмерной благодарности за то, что они сделали в годы войны. Премьер обратил внимание на важность встреч ветеранов с представителями молодого поколения, чтобы они могли рассказывать о событиях тех лет."Это, может быть, сейчас даже в чем-то важнее, чем в тот период, когда воспоминания о Великой Отечественной войне были у огромного количества людей, потому что было большое количество ветеранов", - пояснил Медведев.

"Получить такую информацию от первоисточника гораздо важнее или, может быть, сильнее, чем получить подобную информацию из кинофильма, интернета. Спасибо вам большое за это. Надеюсь, что вы и дальше сможете это делать по мере сил", - сказал премьер.

Он также выразил слова благодарности поисковикам, работающим на смоленской земле. "Это очень важно для будущего потому что помогает восстановить картину сражений того периода и помогает семьям найти своих погибших родственников", - сказал глава правительства.

"Поэтому тоже хочу высказать слова благодарности поисковикам, которые этим занимаются", - добавил он.