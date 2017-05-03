Путин откроет в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче

Решение о предоставлении wild card Шараповой на Уимблдон будет принято 20 июняСпорт 3 мая, 16:09
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФМеждународная панорама 3 мая, 16:00
Футболист "Ромы" Тотти завершит карьеру по окончании сезонаСпорт 3 мая, 15:59
ДОНСТРОЙ открыл сезон фонтановНовости партнеров 3 мая, 15:56
Геркус заявил, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Локомотив"Спорт 3 мая, 15:40
Организатор турнира в Мадриде: маркетинг не был основой для выдачи wild card ШараповойСпорт 3 мая, 15:34
Marca: клуб НБА "Оклахома" может предложить Уэстбруку рекордный контракт на $217 млнСпорт 3 мая, 15:18
Правозащитники на Урале предложили возвращать штрафы по испорченным видеофиксаторамНовости Урала 3 мая, 15:17
Сборная России по хоккею прилетела в Кельн на чемпионат мираСпорт 3 мая, 15:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет в четверг участие в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Памятный крест был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования после убийства генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича в 1905 году. В 1918 году памятник был уничтожен.
Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ.
В ноябре прошлого года состоялась закладка памятного креста на месте гибели великого князя Сергея Александровича. В церемонии освящения камня приняли участие епископ Егорьевский, глава Патриаршего совета по культуре Тихон (Шевкунов), министр культуры РФ Владимир Мединский, комендант Кремля Сергей Хлебников, официальный представитель ФСО Сергей Девятов, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.