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Путин откроет в Кремле крест в память о великом князе Сергее Александровиче

Общество
3 мая, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Памятник, установленный в 1908 году на народные пожертвования, был уничтожен в 1918 году

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет в четверг участие в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Памятный крест был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования после убийства генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича в 1905 году. В 1918 году памятник был уничтожен.

Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ.

В ноябре прошлого года состоялась закладка памятного креста на месте гибели великого князя Сергея Александровича. В церемонии освящения камня приняли участие епископ Егорьевский, глава Патриаршего совета по культуре Тихон (Шевкунов), министр культуры РФ Владимир Мединский, комендант Кремля Сергей Хлебников, официальный представитель ФСО Сергей Девятов, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

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