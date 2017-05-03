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Медведев осмотрел музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

Общество
3 мая, 15:27 UTC+3 СМОЛЕНСК СМОЛЕНСК 3, мая. /ТАСС

Музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" открыт для посещения с 1973 года, размещается в здании бывшего Городского начального училища памяти 1812 года

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СМОЛЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел Музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Во время осмотра его сопровождали секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, губернатор Смоленской области Алексей Островский и полпред президента в Центральном федеральном округе Беглов.

Во время осмотра музея премьер особо заинтересовался несколькими экспонатами, среди которых фотографии первых батарей легендарных "Катюш", редкие фотоснимки Адольфа Гитлера, посещавшего Смоленск дважды в годы оккупации, а также подлинный деревянный сейф с документами немецкой армии, найденный под Вязьмой. "Прямо с документами? Редкая находка", - отметил премьер.

Губернатор Смоленской области рассказал Медведеву, что его дед воевал в годы Великой Отечественной войны на Смоленщине. "Я нашел потерянного деда с помощью поисковиков. Был потрясен", - поделился он.

В одном из залов музея, посвященных партизанскому движению в Смоленской области в годы немецкой оккупации Медведев обратил внимание на необычный экспонат - портрет Ленина, вырезанный на березовом брусе. Руководитель музея Людмила Макаренкова рассказала, что это работа Любови Кулаковой, которая в последствии стала известным скульптором, "она, стоя на посту, вырезала этот портрет, и та береза, была местом, где партизаны, уходя в бой, клялись в верности".

Рассматривая старые фотографии, на которых изображены молодые еще фронтовики, Медведев поделился воспоминанием об участии в параде 9 мая 1975 года в Ленинграде, на котором присутствовало "много фронтовиков, они были молодые, активные". "А сейчас я понимаю, что те фронтовики, которые тогда открывали памятник Победы в Ленинграде и музей здесь в Смоленске, они были моложе, чем мы сейчас. В это не верится, потому что они всегда казались нам значительно старше", - сказал он.

В завершение осмотра Дмитрий Медведев оставил запись в книге почетных гостей. "Смоленск - город особенный, на протяжении столетий он был передовым рубежом защиты нашего Отечества. Так было и в годы Великой Отечественной войны. Вечная память героям, павшим на этой земле, всем, кто защищал нашу Родину. С наступающим днем Победы", - написал в книге премьер-министр.

Экспозиция музея

Музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" открыт для посещения с 1973 года, размещается в здании бывшего Городского начального училища памяти 1812 года. Экспозиции музея размещены в семи залах, где представлено более 2 тыс. экспонатов, среди которых подлинные фотографии и документы первых месяцев войны, периода немецкой оккупации региона, деятельности партизанского движения, а также операции по освобождению Смоленщины в 1943 году.

Посетители музея могут, например, немецкий мотоцикл, бывший трофеем смоленских партизан, обмундирование советского солдата начала войны, представлены также награды того периода, подлинное оружие, фотографии. Музей также располагает выставкой боевой техники, где представлены образцы артиллерийского вооружения, бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны и локальных послевоенных конфликтов: "Катюша", танки Т-34 и ИС-2, автомобиль ЗИС-5, зенитная установка "Шилка", истребитель МиГ-23.

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