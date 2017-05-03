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На сайте Минздрава размещены плакаты о подвигах военврачей во время Великой Отечественной

Общество
3 мая, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Плакаты содержат информацию о конкретных подвигах медицинских работников

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал серию плакатов ко Дню Победы о подвигах военных медиков в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

"Минздрав России опубликовал на своем сайте серию плакатов, посвященных героически сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны медицинским работникам. Плакаты предназначены для размещения в медицинских организациях, но каждый желающий может скачать с официального сайта", - сообщили в пресс-службе.

Плакаты содержат информацию о конкретных подвигах медицинских работников.

Например, рассказывается история санинструктора стрелкового полка Валерии Гнаровской, которая до своего последнего боя спасла более 300 раненых солдат, вынося их на себе под огнем. "На берегах Днепра Валерия, увешанная гранатами, бросилась под гусеницы немецкого танка, двигавшегося на палатки с раненными, и ценой своей жизни спасла 70 бойцов", - говорится в тексте на посвященном ей плакате.

Звание Героя Советского Союза Валерии Гнаровской было присвоено посмертно.

Всего 47 медиков получили эту награду. Еще 85 тыс. медиков, по данным Минздрава РФ, погибли во время войны или пропали без вести.

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