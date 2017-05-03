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Третьяковская галерея возобновила работу после эвакуации посетителей

Общество
3 мая, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Утром 3 мая посетителей музея эвакуировали из-за обнаруженного в здании бесхозного предмета

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке возобновила работу после эвакуации посетителей из-за обнаруженного в здании бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Все здания в Лаврушинском переулке работают в штатном режиме, посетители могут проходить и в постоянную экспозицию, и на выставку (художницы Зинаиды - прим. ТАСС) Серебряковой", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что эвакуация сотрудников и посетителей была проведена в кратчайшие сроки, так как в галерее постоянно проходят учения.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, утром в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета на территории галереи в Лаврушинском переулке.

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