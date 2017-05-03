Ряд российских аэропортов ограничит полеты на время репетиций и проведения парада Победы

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/.) Аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга ограничат взлет и посадку воздушных судов на время репетиций и проведения воздушной части парада Победы. О этом сообщила ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Госкорпорация по ОрВД).

В частности, 4, 7 и 9 мая кратковременные ограничения будут введены в нескольких аэропортах Московского авиаузла. "Аэропорт Шереметьево 4,7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10:20 до 11:00 мск. Аэропорт Внуково в указанные дни - с 10:30 до 11:10 мск. Аэропорты Домодедово, Раменское, Остафьево - с 10:40 до 11:10 мск", - говорится в сообщении госкорпорации.

Закрывать аэропорт Пулково в дни репетиций и парада в Санкт-Петербурге (4,7 и 9 мая) не планируется, однако возможны разовые ограничения по отправке и приему воздушных судов продолжительностью около 5-7 минут. Предполагается, что даже краткосрочных ограничений в работе аэропорта удастся избежать благодаря оперативной координации действий филиала Госкорпорации по ОрВД с военными и другими службами.

Ограничения в екатеринбургском аэропорту Кольцово вводятся 6-7 мая с 10:10 до 10:50 и с 14:30 до 15:10 по местному времени. 9 мая работа Кольцова будет приостановлена с 10:10 до 10:50.

Отмечается, что все воздушные гавани были оповещены о предстоящих ограничениях заранее.